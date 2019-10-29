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Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu

ABD'de yaşanan bu olay sosyal medyayı salladı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği olayda bir çiftçi, sıra dışı bir keşfe imza attı. Çiftçi tarlasını sürdüğü sırada öyle bir şeye denk geldi ki dünyayı hayrete düşürdü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 13:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 13:37
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

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Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu

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Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu
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