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> Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu
ABD'de yaşanan bu olay sosyal medyayı salladı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği olayda bir çiftçi, sıra dışı bir keşfe imza attı. Çiftçi tarlasını sürdüğü sırada öyle bir şeye denk geldi ki dünyayı hayrete düşürdü. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 13:35Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 13:37
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.