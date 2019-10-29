Haberler Galeri Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Görenler şok oldu

ABD'de yaşanan bu olay sosyal medyayı salladı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği olayda bir çiftçi, sıra dışı bir keşfe imza attı. Çiftçi tarlasını sürdüğü sırada öyle bir şeye denk geldi ki dünyayı hayrete düşürdü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 13:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





