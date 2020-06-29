Tatil cenneti Bodrum'da vatandaş, altyapı çalışmalarının bitmemesine tepkili

Çocuklarımı, bu dükkandan kazandığım parayla okutuyorum ama çocuklarımın rızkını toz sebebiyle çıkaramıyorum. Sadece burası değil, evimin önü de aynı durumda. Kapı ve pencereyi de açamıyoruz. Açtığımızda tüm toz evin içine giriyor ve oğlum astım hastası. Araçların altları heba oldu. Belediye ekipleri sabahları bir kez sulama yapıp bırakıyor. Ardından biz kendi suyumuzla sulamak zorunda kalıyoruz. Bu parayı cebimden vermek zorunda mıyım? Oy zamanı gelenler, işleri bitince uğramıyor" diye konuştu.