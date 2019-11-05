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Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Turizmin cenneti Bodrum'da aniden bastıran yağmur nedeniyle, motosikletler ve çöp konteynerleri sürüklendi, asfaltlar patladı sokaklar göle döndü. Polis, zabıta, itfaiye, arama kurtarma ekipleri ise su basan cadde ve sokakları, tıkanan trafiği açmak için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 08:29 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 08:59
Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Bodrum'da akşam saatlerinde 15 dakika boyunca yağan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı ile Lise Kavşağı arasındaki mazgallar tıkanınca cadde göle döndü.

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Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Su seviyesi iyice yükselince araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

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Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Tıkanan mazgalları açmak için büyük çapa sarf edildi.

Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Şiddetli yağışta Üçkuyular Caddesi üzerindeki motosikletler metrelerce sürüklendi.

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