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> Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü
Tatil cenneti Muğla'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü
Turizmin cenneti Bodrum'da aniden bastıran yağmur nedeniyle, motosikletler ve çöp konteynerleri sürüklendi, asfaltlar patladı sokaklar göle döndü. Polis, zabıta, itfaiye, arama kurtarma ekipleri ise su basan cadde ve sokakları, tıkanan trafiği açmak için seferber oldu.
Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 08:29
Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 08:59
Bodrum'da akşam saatlerinde 15 dakika boyunca yağan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Tıkanan mazgalları açmak için büyük çapa sarf edildi.
Şiddetli yağışta Üçkuyular Caddesi üzerindeki motosikletler metrelerce sürüklendi.