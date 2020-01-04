Tatil planı yapmaya şimdiden başlayın

9 GÜN OLMASA DA

Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 26 Mayıs Salı günü bitiyor. Üzgünüz; ama bu tatili birleştirme imkanınız

yok gibi görünüyor. Yine de bu hafta Pazartesi ve Salı günü yoğunluğunu göz ardı etmeden erken rezervasyon yaptırmakta

fayda var. 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.