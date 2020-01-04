Tatil planı yapmaya şimdiden başlayın

2020 resmi tatil günlerinin bolluğuyla, hem kutlamalara hem anma günlerine katılmak, sevdikleriyle vakit geçirmek
ve seyahat etmek isteyenler için pek çok tatil fırsatını beraberinde getiriyor. İşte 2020'nin resmi tatilleri...
Giriş Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 00:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
NEŞE DOLMA SEBEBİ "Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan" 4 gün tatil haberini, tam olarak böyle karşılamak mümkün... 23 Nisan Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan Cuma günü izin alırsanız, 4 gün tatil yapabilirsiniz
EMEKÇİLERE 3 GÜN 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cuma gününe geliyor; izin almanıza gerek yok. Keyfini çıkara çıkara 3 gün tatil yapabilirsiniz.
GENÇ HİSSEDENLER 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Salı gününe denk geliyor. Bu hafta durum biraz sıkıntı; 4 gün tatil yapabilmek için, 18 Mayıs Pazartesi günü izin almanız gerekiyor. Yöneticinizle aranız fena değilse, işiniz kolay.
9 GÜN OLMASA DA Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 26 Mayıs Salı günü bitiyor. Üzgünüz; ama bu tatili birleştirme imkanınız yok gibi görünüyor. Yine de bu hafta Pazartesi ve Salı günü yoğunluğunu göz ardı etmeden erken rezervasyon yaptırmakta fayda var. 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.
3-14 Temmuz veya 16-17 Temmuz izin alırsanız 5 gün tatil yapabilirsiniz. Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma başlayıp 3 Ağustos Pazartesi bitiyor.