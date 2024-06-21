Tatilciler dönüyor! Bodrum’da 30 bin araç çıkış yaptı

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı. Bayram tatilinin 7'nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.