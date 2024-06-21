Tatilciler dönüyor! Bodrum'da 30 bin araç çıkış yaptı
Kurban Bayramı tatili için özellikle Ege'ye giden yollarda oluşan uzun araç kuyrukları bu kez dönüş yolunda oluştu. Tatilini Bodrum'da geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. İlçede son 24 saatte 30 bin araç ayrıldı.
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı. Bayram tatilinin 7'nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.
Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.