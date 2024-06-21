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Haberler Galeri Tatilciler dönüyor! Bodrum'da 30 bin araç çıkış yaptı

Tatilciler dönüyor! Bodrum'da 30 bin araç çıkış yaptı

Kurban Bayramı tatili için özellikle Ege'ye giden yollarda oluşan uzun araç kuyrukları bu kez dönüş yolunda oluştu. Tatilini Bodrum'da geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. İlçede son 24 saatte 30 bin araç ayrıldı.

DHA

Giriş Tarihi: 21.06.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:12

Tatilciler dönüyor! Bodrum’da 30 bin araç çıkış yaptı

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da geçiren tatilcilerin dönüşleri sürüyor. İlçeden son 24 saatte 30 bin araç, çıkış yaptı.

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı.

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Tatilciler dönüyor! Bodrum’da 30 bin araç çıkış yaptı

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı. Bayram tatilinin 7'nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.