HaberlerGaleriTatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu
Ramazan Bayramı tatilinin bitmesi ile birlikte şehir dışına çıkanların dönüş yolculukları başladı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk oluşurken zaman zaman nakit gişelerinde de araç kuyrukları oluştu.
Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 15:52Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 15:52
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler yoğunluk oluşturdu.