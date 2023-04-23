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Haberler Galeri Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesi ile birlikte şehir dışına çıkanların dönüş yolculukları başladı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk oluşurken zaman zaman nakit gişelerinde de araç kuyrukları oluştu.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 15:52 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 15:52
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler yoğunluk oluşturdu.

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bayram tatilinin son gününde, İstanbul ve çevre illere seyahat edenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Sürücüler, Bursa'daki Batı Gişeleri'nden yollarına devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle nakit gişelerinde bazen araç kuyrukları oluştu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için denetimlerini sürdürdü.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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