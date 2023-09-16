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Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla'yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'ya bu yıl gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 oranında arttı. Özellikle İngilizlerin tercih ettiği Muğla'yı 8 ayda 2 milyon 429 bin 981 turist ziyaret etti.
Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.
AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 8 aylık döneminde 2 milyon 429 bin 981 turist ziyaret etti.
En çok turistin geldiği ülkeler sırasıyla 1 milyon 23 bin 554 kişiyle İngiltere, 283 bin 604 kişiyle Rusya, 161 bin 669 kişiyle Polonya, 138 bin 583 kişiyle Almanya, 64 bin 121 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 758 bin 450 turist geldi.
TURİST SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 15 ARTTI Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, AA muhabirine, Muğla'ya gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış olduğunu söyledi.