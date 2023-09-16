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Haberler Galeri Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla'yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla'yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'ya bu yıl gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 oranında arttı. Özellikle İngilizlerin tercih ettiği Muğla'yı 8 ayda 2 milyon 429 bin 981 turist ziyaret etti.

AA

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 12:13

Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla’yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

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Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla’yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla’yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 8 aylık döneminde 2 milyon 429 bin 981 turist ziyaret etti.

Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla’yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti

En çok turistin geldiği ülkeler sırasıyla 1 milyon 23 bin 554 kişiyle İngiltere, 283 bin 604 kişiyle Rusya, 161 bin 669 kişiyle Polonya, 138 bin 583 kişiyle Almanya, 64 bin 121 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 758 bin 450 turist geldi.

Tatilcilerin gözdesi oldu! Muğla’yı 8 ayda 2,5 milyon turist ziyaret etti

TURİST SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 15 ARTTI
Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, AA muhabirine, Muğla'ya gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış olduğunu söyledi.

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