Tatilde Muğla’yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen kentlerin başında Muğla geliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipli yapan Muğla'nın gözde turizm merkezi Ortaca'nın İztuzu Plajı da tatilde kalabalıkların akınına uğrarken uzmanlardan uyarı geldi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska "Caretta carettaları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli" dedi.
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 11:18