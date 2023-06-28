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Tatilde Muğla'yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen kentlerin başında Muğla geliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipli yapan Muğla'nın gözde turizm merkezi Ortaca'nın İztuzu Plajı da tatilde kalabalıkların akınına uğrarken uzmanlardan uyarı geldi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska "Caretta carettaları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli" dedi.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 11:18

Tatilde Muğla’yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

Dünyaca ünlü turistlik ilçeler Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Ula'ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğradı. Plajlarda adım atacak yer kalmazken, doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

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Tatilde Muğla’yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor. Plaj aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, tatilcilere deniz kaplumbağaları için uyarıda bulundu.

Tatilde Muğla’yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

Prof. Dr. Kaska, "Yaban hayvanı olan deniz kaplumbağalarının elle beslendiği ve dokunulduğuna yönelik videolar geliyor. Bu tür davranışlar canlılar için stres yaratıyor.

Tatilde Muğla’yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekiyor. Yaban hayvanlarını beslemek davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor.

Tatilde Muğla’yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

Onları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli" dedi.

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