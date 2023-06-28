Tatilde Muğla’yı tercih edenlere uyarı: Carettalara dokunmayın

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor. Plaj aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, tatilcilere deniz kaplumbağaları için uyarıda bulundu.