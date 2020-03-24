Haberler Galeri Tavan arasında bulduğu kasayla milyoner oldu

Tavan arasında bulduğu kasayla milyoner oldu

Evinin tadilatı sırasında ortaya çıkan şey onu milyoner yaptı. Şanslı adam eskimiş evine tadilat yapmak için kolları sıvadı. Duvarı yıktığı sırada karşına çıkan şeyi görünce birden heyecanlandı. O anları kameraya kaydetmek için hemen telefonla kayda geçti. Yavaşça bulduğun şeyin kapağını açan şanlı adamın başına talih kuşu kondu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





