Tavan arasında bulduğu kasayla milyoner oldu
Evinin tadilatı sırasında ortaya çıkan şey onu milyoner yaptı. Şanslı adam eskimiş evine tadilat yapmak için kolları sıvadı. Duvarı yıktığı sırada karşına çıkan şeyi görünce birden heyecanlandı. O anları kameraya kaydetmek için hemen telefonla kayda geçti. Yavaşça bulduğun şeyin kapağını açan şanlı adamın başına talih kuşu kondu. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 16:12
Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.