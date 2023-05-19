Tavan arasından çıkan kasa ile hayatının şokunu yaşadı

Evinin bazı bölümlerinde tadilat yapan bir adam tavan arasına geldiğinde bir kutu ile karşılaştı. Kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşayan adam o anları da paylaştı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...