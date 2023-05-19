Tavan arasından çıkan kasa ile hayatının şokunu yaşadı
Evinin bazı bölümlerinde tadilat yapan bir adam tavan arasına geldiğinde bir kutu ile karşılaştı. Kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşayan adam o anları da paylaştı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 11:13
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Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.