Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Evini tadilat yapan bir adam sıra tavan arasına geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Evinin eskiyen köşelerini elden geçiren adamın tavan arasında karşısına çıkan kutu hayatını değiştirdi. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar...
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:57Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:59
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Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.