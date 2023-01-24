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Haberler Galeri Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Evini tadilat yapan adam tavan arasına geldiğin orada saklanmış bir kasa buldu. Kasayı açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. O anları kameraya alan adam yaşananları anbean kaydetti. İşte sosyal medyada da çok paylaşılan o anlar...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 13:04
Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Tadilat yapmak için evinin duvarını yıktı. Karşısına çıkan şeyin kapağını açtı gözlerine inanamadı.

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Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

Tavan arasından çıkan kasa ile milyoner oldu!

ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

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