Haberler Galeri Tavan arasından çıkan kasa onu milyoner yaptı!

Tavan arasından çıkan kasa onu milyoner yaptı!

Evinin tadilatı sırasında ortaya çıkan şey onu milyoner yaptı. Şanslı adam eskimiş evine tadilat yapmak için kolları sıvadı. Duvarı yıktığı sırada karşına çıkan şeyi görünce birden heyecanlandı. O anları kameraya kaydetmek için hemen telefonla kayda geçti. Yavaşça bulduğun şeyin kapağını açan şanlı adamın başına talih kuşu kondu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





