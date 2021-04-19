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Haberler Galeri Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

Pek çok kişi tarafından ilk görüldüğünde tavşan yuvası zannedilen deliğin ardından bambaşka bir şey çıktı. Uzun ve ince bir delikten girilen mağara görenleri büyüledi.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:49
Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

İngiltere Shropshire'dakİ tavşan deliği sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı.

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Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.

Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.

Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.

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