Tavşan yuvası zannedildi ama gerçek çok farklı çıktı!

İngiltere Shropshire'dakİ tavşan deliği sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı. Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı. İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait. Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı. 2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar. Michael Scott adlı fotoğrafçı, mağaraya girmeyi ve gizemli ayrıntıları belgelemeyi başardı. Fotoğrafçı Scott Burayı bilmeyen biri yanından öylece geçip gider. Yerden sadece bir metre kadar aşağıda olan bu mağaraları kapatıp yere gömmektense, yeryüzüne kazandırmak daha kolay dedi.