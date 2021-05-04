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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Görenler hayran kaldı

Ormanda yürüyüş yapan bir kişi tavşan yuvası gibi görünen yeri incelediğinde gözlerine inanamadı. Tavşan yuvası gibi görünen yer herkesi çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 16:26 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





