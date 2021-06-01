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Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Görenler hayran kaldı
Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Görenler hayran kaldı
Ormanda yürüyüş yapan bir kişi tavşan yuvası gibi görünen yeri incelediğinde gözlerine inanamadı. Tavşan yuvası gibi görünen yer herkesi çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:08
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 12:12
İngiltere Shropshire'dakİ tavşan yuvası sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı.
Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.
İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.
Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.
2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.
Michael Scott adlı fotoğrafçı, mağaraya girmeyi ve gizemli ayrıntıları belgelemeyi başardı.