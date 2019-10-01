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> TBMM yeni yasama yılı başladı! Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti
TBMM yeni yasama yılı başladı! Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.
Giriş Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 17:19
Meclis Genel Kurulu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti.
İşte TBMM yeni yasama yılı açılışından kareler...