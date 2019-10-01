TBMM yeni yasama yılı başladı! Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti

TBMM yeni yasama yılı başladı! Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.