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Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Güney ve Orta Amerika'da görülen, muz örümceği ya da Phoneutria Nigriventer adıyla bilinen bir örümceğin tek bir ısırığının dört saat süren ereksiyon gibi yan etkileri olduğunu biliyor muydunuz? O halde gelin bu ilginç canlıyı yakından tanıyalım.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





