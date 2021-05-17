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Haberler Galeri Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Güney ve Orta Amerika'da görülen, muz örümceği ya da Phoneutria Nigriventer adıyla bilinen bir örümceğin tek bir ısırığının dört saat süren ereksiyon gibi yan etkileri olduğunu biliyor muydunuz? O halde gelin bu ilginç canlıyı yakından tanıyalım.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:07
Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Normal yaşantımızda kimimizin görüp çığlık attığı kimimizin de pek önemsemediği örümceklerin bazı türleri oldukça tehlikeli. Özellikle Phoneutria Nigriventer adıyla bilinen örümceğin zehrinin ölüme yol açmasının yanı sıra ilginç yan etkileri de gözlemlendi.

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Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Georgia Tıp Fakültesi uzmanları, örümceğin bu özelliğinin, ereksiyon bozukluklarıyla ilgili tıbbi müdahalelerde çığır açabilecek nitelikte.

Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Doktor Kenia Nunes, "Bu örümceğin zehri, zengin karışıma sahip moleküller içeriyor. Bu yüzden bir insan bu örümcek tarafından ısırıldığında farklı semptomlar gözlemleniyor. Bunlar arasında erklerin cinsel organının sürekli olarak ereksiyon halinde olmasına neden olan priapism de bulunuyor" dedi.

Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Öte yandan bu ısırığın başka yan etkileri de var. Uzun ereksiyonlar kas kontrolünün kaybı, şiddetli acı ve zorlukla nefes alma sonucunu doğuruyor. Eğer panzehir verilmezse kişi, oksijen yetersizliğinden ölebiliyor.

Tek ısırığı acı çekerek öldürüyor! Bilim insanlarını şaşırttı...

Örümceğin yan etkilerinden hem kadınlar hem de erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yararlanılabileceği konusunda bazı tıp insanları hem fikir.

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