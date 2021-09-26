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Haberler Galeri TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında Türk Yıldızları gökyüzüne Ayyıldız çizdi.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 16:42 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 16:42
TEKNOFEST’te Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

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TEKNOFEST’te Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

TEKNOFEST'in son gününde de Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

İşte o anlar...

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
TEKNOFEST’te Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
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