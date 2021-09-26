TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında Türk Yıldızları gökyüzüne Ayyıldız çizdi.
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 16:42Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 16:42
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı.