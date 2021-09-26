TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında Türk Yıldızları gökyüzüne Ayyıldız çizdi.