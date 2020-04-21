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Haberler Galeri Telefon jokeri de yetmedi doğru cevapla kahroldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

Telefon jokeri de yetmedi doğru cevapla kahroldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 'Femur' sorusunda bir yarışması zor anlar yaşadı. Soru karşısında joker kullanmasına rağmen yanlış cevap veren yarışmacı kahroldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru cevapları....

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 02:37 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 02:38
Telefon jokeri de yetmedi doğru cevapla kahroldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
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Telefon jokeri de yetmedi doğru cevapla kahroldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Telefon jokeri de yetmedi doğru cevapla kahroldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Telefon jokeri de yetmedi doğru cevapla kahroldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
Telefon jokeri de yetmedi doğru cevapla kahroldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
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