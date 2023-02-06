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Haberler Galeri Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremde can kayıpları artmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması üzerinden yardım çağrısı bulunan afetzedelerin konumları belirleniyor. Peki AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl indirilir? Deprem anında adres bildirme nasıl yapılır? AFAD Acil Çağrı Uygulaması ile depremden nasıl kurtuluruz? AFAD uygulamasını kullanmak için internet gerekli mi? Telefonun şarjı bittiğinde AFAD uygulaması kullanılabiliyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 16:08
Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması üzerinden yardım çağrısı bulunan afetzedelerin konumları belirleniyor. Peki AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl indirilir? Deprem anında adres bildirme nasıl yapılır? AFAD Acil Çağrı Uygulaması ile depremden nasıl kurtuluruz? AFAD uygulamasını kullanmak için internet gerekli mi? Telefonun şarjı bittiğinde AFAD uygulaması kullanılabiliyor mu? İşte detaylar...

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Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

AFAD ACİL ÇAĞRI UYGULAMASI NEDİR, NASIL İNDİRİLİR, NASIL KULLANILIR?
Tek Tuşla Acil Çağrı

Bilindiği gibi, depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan en büyük sorunlarından biri iletişimin kesilmesidir. AFAD Acil mobil uygulamasının Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor.

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