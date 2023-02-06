Telefonunuzun şarjı bitse bile kullanılabiliyor! AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır? AFAD uygulamasında internet gerekli mi?

Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremde can kayıpları artmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması üzerinden yardım çağrısı bulunan afetzedelerin konumları belirleniyor. Peki AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl indirilir? Deprem anında adres bildirme nasıl yapılır? AFAD Acil Çağrı Uygulaması ile depremden nasıl kurtuluruz? AFAD uygulamasını kullanmak için internet gerekli mi? Telefonun şarjı bittiğinde AFAD uygulaması kullanılabiliyor mu? İşte detaylar...