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Haberler Galeri Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı?

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene de teravih namazı camilerde kılınamıyor. Evlerinde teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar teravih namazında okunan duaları araştırıyor. Peki Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazında okunan dualar nelerdir?

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:47 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:49
Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı?

TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINIR MI?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).

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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı?

TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı?

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı?

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı?

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

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