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Termal kamera ile tespit etti! Duvarın arkasından çıkanlar şoke etti...

ABD'de yaşayan bir aile 50 yıldır evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçerek ekipleri çağırdı. Eve gelen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera ile sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından çıkan görüntü herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





