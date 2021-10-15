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Termal kamera ile tespit etti! Duvarın arkasından çıkanlar şoke etti...
Termal kamera ile tespit etti! Duvarın arkasından çıkanlar şoke etti...
ABD'de yaşayan bir aile 50 yıldır evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçerek ekipleri çağırdı. Eve gelen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera ile sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından çıkan görüntü herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 10:05
Bartlett'in Arılara Fısıldayan Adamı David L. Glover, ABD'nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veriyor.
Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden toplayan Glover, onları arıcılar için yeniden çoğaltmaya çalışıyor. 10 yıldır hizmet veren David L. Glover ilginç bulduğu hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor...
Arılara Fısıldayan Adam, son olarak bugüne kadar karşılaştığı en büyük arı kovanını nasıl duvarın içinden çıkardığını anlattı. Yıllar içinde evlerden oldukça büyük arı kovanları çıkardığını anlatan Glover geçtiğimiz hafta karşılaştığı en büyük arı kovanını yerinden çıkardığını söyledi.
50 yıldır evde giderek çoğalan sürünün sesini, evin sahiplerinden Stephen duymuş ve Arılara Fısıldayan Adam'dan yardım istemişti. Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti. Termal kamera ile arıların toplandığı bölge hemen belli oldu.
Görünen o ki ev inşa edildiği zaman arılar evin dış cephesinin altına yerleşmeye başlamıştı.