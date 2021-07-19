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Haberler Galeri Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:

Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:

Kütahya'da ters yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsü 66 yaşındaki Ahmet Şen ile motosikletli Nazlı Asıldan'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:09 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:11
Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu fuar mevkiindeki kavşakta meydana geldi.

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Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:

Karşı şeride geçmek için ters yönde ilerleyen Ahmet Şen yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile Nazlı Asıldan yönetimindeki 43 AAY 552 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler Şen ile Asıldan yaralandı.

Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla sürücüler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nazlı Asıldan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:
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