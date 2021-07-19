Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı:

Karşı şeride geçmek için ters yönde ilerleyen Ahmet Şen yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile Nazlı Asıldan yönetimindeki 43 AAY 552 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler Şen ile Asıldan yaralandı.