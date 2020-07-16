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Haberler Galeri Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Almanya'da ki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı kutuyla şok oldu. İşte o fotoğraflar ve haberin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:18
Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Almanya'da ki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı kutuyla şok oldu.

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Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Evin şimdiki sahibi olan adamın teyzesi Rusya'dan kaçmış ve 1940'larda Hamburg'a yerleşmişti.
Almanya'nın Komünist yönetim altındaki yaşamdan daha güvenli olacağını düşünen kadın, kızartma tavasından çıkan bir yangında hayatını kaybetti.

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de, eve gittiğinde karşılaştığı her tarafı kilitli sandıkla şok oldu.

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu. Sandığı ilk açtığında boş bir tepsi görsede biraz dikkatli incelediğinde tepsinin yarısında bir yüzük buldu.

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı!

Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü.

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