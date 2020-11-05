Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Hemen herkesin korkudan yanına bile yaklaşamadığı timsahların eğitmenliğini yapan Michael Womer, gösteri için geldiği havuza düştü. Dehşet dolu anlar izleyenleri oldukça korkutttu. Michael Womer yine misafirlere gösteri yapacağı bir anda içi timsah dolu havuzun başına geldi. Timsahları kızdırmak için biraz çabalayan adam rutin gösterisine devam etti. Florida'da yaşayan ve her gösterisini kayda alan Womer, bunu da es geçmemişti. Sıra gösterinin en tehlikeli anına gelmişti. Womer, İple timsahların üzerinde sallanmaya başladı. Fakat beklenmedik bir şekilde timsah dolu havuza düştü. Womer hemen havuzdan çıkarak büyük facianın eşiğinden döndü.