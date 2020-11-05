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Haberler Galeri Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Hemen herkesin korkudan yanına bile yaklaşamadığı timsahların eğitmenliğini yapan Michael Womer, gösteri için geldiği havuza düştü. Dehşet dolu anlar izleyenleri oldukça korkutttu.

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2020 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2020 Perşembe 12:05
Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Michael Womer yine misafirlere gösteri yapacağı bir anda içi timsah dolu havuzun başına geldi.

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Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Timsahları kızdırmak için biraz çabalayan adam rutin gösterisine devam etti.

Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Florida'da yaşayan ve her gösterisini kayda alan Womer, bunu da es geçmemişti.

Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Sıra gösterinin en tehlikeli anına gelmişti.

Timsah dolu havuza düştü! Korku dolu anlar...

Womer, İple timsahların üzerinde sallanmaya başladı.

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