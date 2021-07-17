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Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
YouTube'da paylaşılan bir video vahşi doğanın korkunç yüzünü ortaya çıkardı. Timsah dolu kafeste görülen tavuk dev timsahların avı oldu. O anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:14
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:14
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Endonezya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi