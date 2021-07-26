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Haberler Galeri Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi

Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi

YouTube'da paylaşılan bir video vahşi doğanın korkunç yüzünü ortaya çıkardı. Timsah dolu kafeste görülen tavuk dev timsahların avı oldu. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:15
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi

Endonezya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

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Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
Timsah dolu kafeste tavuk! Ziyaretçiler böyle görüntüledi
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