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Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 11:59 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 12:00
Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

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Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.

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