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Timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 11:59 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





