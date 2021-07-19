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Haberler Galeri Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Timsahın karnından çıkanlar gören herkesi şaşırttı. Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:33
Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

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Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

Timsahın karnından çıktı! Gözlerine inanamadılar

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.

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