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Haberler Galeri Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı

Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı

Uzak Doğu'da kayda alınan görüntülerde iki arkadaş nehrin sığ bölgesindeki timsahı gözüne kestirdi. Timsahı yakalayan gençler, midesini açtığında gözlerine inanamadı. Timsahın midesinden onları bir mucize bekliyordu... İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:09 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:10
Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı

Uzakdoğu'da iki arkadaş gözüne timsah kestirdi.

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Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı

Amaçlarıysa timsahın midesindekileri çıkartıp öğle yemeği yapmaktı.

Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı

Timsahın midesinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı

İşte saniye saniye o anlar...

Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı
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