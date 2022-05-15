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Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı

Uzak Doğu'da kayda alınan görüntülerde iki arkadaş nehrin sığ bölgesindeki timsahı gözüne kestirdi. Timsahı yakalayan gençler, midesini açtığında gözlerine inanamadı. Timsahın midesinden onları bir mucize bekliyordu... İşte o anlar...