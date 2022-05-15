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Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı
Timsahın midesinden mucize çıktı! Saatler geçmesine rağmen canlıydı
Uzak Doğu'da kayda alınan görüntülerde iki arkadaş nehrin sığ bölgesindeki timsahı gözüne kestirdi. Timsahı yakalayan gençler, midesini açtığında gözlerine inanamadı. Timsahın midesinden onları bir mucize bekliyordu... İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:09
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:10
Uzakdoğu'da iki arkadaş gözüne timsah kestirdi.
Amaçlarıysa timsahın midesindekileri çıkartıp öğle yemeği yapmaktı.
Timsahın midesinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.
İşte saniye saniye o anlar...