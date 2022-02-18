Tıp dünyası şokta! Kafasında boynuz çıktı

Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"