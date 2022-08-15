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Tıp dünyası şokta! Kafasında boynuz çıktı

Şimdiye kadar tıp dünyasını bile şaşkına çeviren birçok vaka duyduk! Fakat Lisa'nın başına gelenler tıp dünyasını ayaklandırdı. Kafasının arkasından boynuz çıkan genç kadın yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:49
Tıp dünyası şokta! Kafasında boynuz çıktı

43 yaşındaki, bir çocuk annesi Lisa'nın cildinde bir şişlik meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kafasının arka kısmında beliren bu şişliği gergedan boynuzuna benzetiyordu.

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Tıp dünyası şokta! Kafasında boynuz çıktı

Beş yıldır nişanlı olan Lisa, yaklaşan evlilik nedeniyle bir müddet bekledi. Sonrasında fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı zorlukları anlatmak için Dr. Lee'ye gitti. Bu cilt sorunundan kurtulmak istiyordu.

Tıp dünyası şokta! Kafasında boynuz çıktı

Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"

Tıp dünyası şokta! Kafasında boynuz çıktı

Lisa, bu şişliğin kanser ile ilgili olabileceğini düşündü. Dr. Lee durumu açıklayarak Lisa'yı rahatlattı. Bu şişliğin, beyaz kan hücrelerinin sıkışmasından kaynaklanan cilt boynuzu olduğunu söyledi.

Tıp dünyası şokta! Kafasında boynuz çıktı

Şişlik Lisa'nın beklediği kadar tehlikeli olmasa da, büyüklüğü doktoru alarma geçirdi. "Oldukça fazla uzamış bir tırnağa benziyordu. Daha önceleri de cilt boynuzu görmüştüm. Ama bu boyutta bir cilt boynuzunu ilk kez görüyorum."

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