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Tire’de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağışlar sebebiyle yeraltı barajı taştı. Meydana gelen taşkın sonucunda birçok tarla, çiftlik ve yol sular altında kaldı.

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:19 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:21
Tire’de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağışlar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eğridere Mahallesinde bulunan Eğridere Çayı üzerinde bulunan ve bölgedeki yeraltı sularını besleyen yeraltı barajı, yoğun yağışlar sebebiyle taştı.

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Tire’de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

Meydana gelen taşkın sonucunda Kahrat Mahallesi yakınlarında birçok tarla ve çiftlik sular altında kaldı. Taşkın sebebiyle bazı çiftliklerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çiftlikleri sular altında kalan çiftçiler, büyükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla güçlükle kurtarırken, yetkililerin zamanında müdahale etmemesinden şikayet etti

Tire’de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

Öte yandan, taşkın sularının basması sonucu Kahrat- Kızılcahavlu yolunda ise aksamalar yaşandı.

Tire’de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

Taşkınla ilgili açıklama yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Yoğun yağış nedeniyle Devlet Su İşleri'nin Gökçen-Kahrat arasında yeraltı sularını biriktirmek için yaptığı gölet, bugün akşam saatlerinde taşarak tarım arazilerini tehdit etmiştir.

Tire’de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

Devlet Su İşleri Müdürlüğünün bölgeye gelmesi zaman alacağından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle birlikte iş makinelerini bu bölgeye sevk ettik. Suyun yönünü değiştirerek gölete su girişini engelledik. Suyun yıktığı seti yeniden yapıyoruz.

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