Tire’de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

Meydana gelen taşkın sonucunda Kahrat Mahallesi yakınlarında birçok tarla ve çiftlik sular altında kaldı. Taşkın sebebiyle bazı çiftliklerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çiftlikleri sular altında kalan çiftçiler, büyükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla güçlükle kurtarırken, yetkililerin zamanında müdahale etmemesinden şikayet etti