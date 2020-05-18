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Tırnaklarınızda böyle lekeler varsa dikkat!

Bazı hastalıklar ortaya çıkmadan önce vücuda çeşitli uyarılar gönderiyor. Tırnaklar da hastalık belirtilerinin göründüğü yerlerden biri. Peki tırnaklardaki lekeler hangi hastalıkların belirtisi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:48
Tırnaklarınızda böyle lekeler varsa dikkat!

Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınız, altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin. Çünkü tırnaklarınızdaki belirtiler hastalık habercisi olabilir!

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Tırnaklarınızda böyle lekeler varsa dikkat!

Tırnaklarını sizlere hangi hastalıklara sahip olduğunuzu ya da olabileceğinizi gösterebilir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaların sonuçları şaşırttı. İşte uzmanların tırnaklar için yaptığı uyarılar…

Tırnaklarınızda böyle lekeler varsa dikkat!

Renksiz tırnak: Sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe- pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir.

Yeşil tırnaklar: Bakteriyal enfeksiyonun göstergesidir.

Tırnaklarınızda böyle lekeler varsa dikkat!

Tırnaklarda kırmızı çizgi: Kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir.

Mavimsi tırnak: Kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir.

Tırnaklarınızda böyle lekeler varsa dikkat!

Mat tırnak: Vitamin eksikliğinin işaretidir.

Beyaz tırnak: Hepatit gibi karaciğer hastalıklarının belirtisidir.

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