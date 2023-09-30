Tırnaklarınızdaki şekiller o hastalığı işaret ediyor olabilir

Tırnakların hastalıklarınızın belirtilerini en iyi yansıtan yerlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Tırnakların dip kısmı olan ve "lunula" adı verilen beyaz bölgede oluşan değişiklikler pek çok hastalığın da habercisi oluyor. Tırnak yüzeyinde oluşan şekiller ve renk değişimleri de yine mevcut rahatsızlıkların belirtilerini bize haber veriyor.
İşte tırnaklardaki değişim ve hastalık ilişkisi
Baş parmaklarda lunula en görünür halde yer alıyor. Normalde tırnağın yüzde 20'sini kaplayan lunulanın tırnakta görülmemesi veya küçük olması sigaranın kötü etkilerine ve hipertansiyona işaret ediyor. Bunun yanında yüzük parmağında yer alan ve görünür halde olan lunula sindirim ve bağırsak problemlerinin habercisi olabilir. İşaret parmağında yer alan lunula görüntüsü ise küçükse veya hiç yoksa bağırsak problemlerine işaret ediyor olabilir.
Lunulanın pembe veya mor renkte olması kan dolaşımı veya akciğer problemlerinin varlığına işaret ediyor. Nadir görülen siyah lunula yapısı ise ağır metale maruz kalma ve zehirlenme sonucu oluşan bir belirti.
Maviye yakın bir tırnak renginiz varsa kanınızda oksijen seviyeniz düşük demektir. Yeşil renkte tırnaklar ise bakteri ve enfeksiyon varlığının sebebi olabilir.