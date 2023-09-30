Tırnaklarınızdaki şekiller o hastalığı işaret ediyor olabilir

İşte tırnaklardaki değişim ve hastalık ilişkisi

Baş parmaklarda lunula en görünür halde yer alıyor. Normalde tırnağın yüzde 20'sini kaplayan lunulanın tırnakta görülmemesi veya küçük olması sigaranın kötü etkilerine ve hipertansiyona işaret ediyor. Bunun yanında yüzük parmağında yer alan ve görünür halde olan lunula sindirim ve bağırsak problemlerinin habercisi olabilir. İşaret parmağında yer alan lunula görüntüsü ise küçükse veya hiç yoksa bağırsak problemlerine işaret ediyor olabilir.