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Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu
Filmlere konu olan Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı. 107 yıl önce ilk seferinde batan Titanic, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Dalgıçlar 15 yıldan sonra ilk kez okyanusun dibine daldı ve Titanik gemisinin fotoğraflarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:04
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Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusunun tam 3,8 km derinliğine indi! Titanik gemisinin enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yolculuğu sırasında buzdağına çarpmıştı, binlerce kişinin öldüğü bu felakettin tek şahidi şuan adeta bir enkaz...