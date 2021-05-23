Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu

Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusunun tam 3,8 km derinliğine indi! Titanik gemisinin enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yolculuğu sırasında buzdağına çarpmıştı, binlerce kişinin öldüğü bu felakettin tek şahidi şuan adeta bir enkaz...

İşte Titanik gemisinin son halleri.