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Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu

Filmlere konu olan Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı. 107 yıl önce ilk seferinde batan Titanic, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Dalgıçlar 15 yıldan sonra ilk kez okyanusun dibine daldı ve Titanik gemisinin fotoğraflarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:04
Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu

Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusunun tam 3,8 km derinliğine indi! Titanik gemisinin enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yolculuğu sırasında buzdağına çarpmıştı, binlerce kişinin öldüğü bu felakettin tek şahidi şuan adeta bir enkaz...

İşte Titanik gemisinin son halleri.

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Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu

Araştırmacılar, gemi enkazının bir kısmının şaşırtıcı şekilde iyi durumda, başka kısımlarının ise denizde yok olduğunu bildirdi.

Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu

Gemi enkazının en fazla aşındığı yerin sancak tarafındaki yetkililerin kamaraları olduğu bildirildi.

Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu

Titanik'i araştıran tarihçi Parks Stephenson, dalış sırasında gördüğü bazı şeylerin "şoke edici" olduğunu söyledi.

Titanic'in son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntüler kan dondurdu

Titanik'i araştıran tarihçi Parks Stephenson, dalış sırasında gördüğü bazı şeylerin "şoke edici" olduğunu söyledi.

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