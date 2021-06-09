Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlendi. ÜNLÜ ÇİFTTEN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ! 2019 yılında da Efehan isimli oğullarını kucaklarına alan ünlü çiftten yeni ve bir o kadar da sevindirici haber geldi. İKİNCİ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ Eşinin hamile olduğunu daha önce de duyuran ve sevincini gizlemeyen Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU Ünlü oyuncu bu mutluluğu ise sosyal medya üzerinden duyurdu. Çift, mutluluğunu en yakınlarıyla da paylaştı. 'ALİNA' İSMİNİ VERDİLER Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden çift, kızların Alina adını verdi.