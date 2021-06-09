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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

Evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Ünlü oyuncu bu mutluluğu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:34
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlendi.

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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

ÜNLÜ ÇİFTTEN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ!

2019 yılında da Efehan isimli oğullarını kucaklarına alan ünlü çiftten yeni ve bir o kadar da sevindirici haber geldi.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

İKİNCİ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Eşinin hamile olduğunu daha önce de duyuran ve sevincini gizlemeyen Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

Ünlü oyuncu bu mutluluğu ise sosyal medya üzerinden duyurdu. Çift, mutluluğunu en yakınlarıyla da paylaştı.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!

'ALİNA' İSMİNİ VERDİLER

Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden çift, kızların Alina adını verdi.

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