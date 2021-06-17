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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

5 yıl önce nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. Hayranlarının merakla beklediği Tolgahan Sayışman'dan kızı ile ilk fotoğraf geldi.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:05 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:08
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

2017 yılında evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oldu.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina'yı geçen hafta kucaklarına aldı.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

"AYNI EFEHAN"

Almeda Abazi eşi ve kızını fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştirdi. Alina'nın abisi Efehan'a benzediğini söyleyen Abazi, "Efehan'ı ilk gördüğümde Tolgahan'a çok benzetmiştim ama Alina'yı ilk gördüğümde Efehan'a benzettim. Aslında bana da, babasına da benziyor." dedi.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

Sayışman'dan kızıyla ilk fotoğraf geldi. İşte Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızı Alina ve ünlü isimlerin çocukları…

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