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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf
5 yıl önce nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. Hayranlarının merakla beklediği Tolgahan Sayışman'dan kızı ile ilk fotoğraf geldi.
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:05Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:08
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2017 yılında evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oldu.
2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina'yı geçen hafta kucaklarına aldı.
Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.
"AYNI EFEHAN"
Almeda Abazi eşi ve kızını fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştirdi. Alina'nın abisi Efehan'a benzediğini söyleyen Abazi, "Efehan'ı ilk gördüğümde Tolgahan'a çok benzetmiştim ama Alina'yı ilk gördüğümde Efehan'a benzettim. Aslında bana da, babasına da benziyor." dedi.
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