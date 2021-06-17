Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızından ilk fotoğraf

"AYNI EFEHAN"

Almeda Abazi eşi ve kızını fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştirdi. Alina'nın abisi Efehan'a benzediğini söyleyen Abazi, "Efehan'ı ilk gördüğümde Tolgahan'a çok benzetmiştim ama Alina'yı ilk gördüğümde Efehan'a benzettim. Aslında bana da, babasına da benziyor." dedi.

