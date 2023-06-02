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Toprağı kazdılar sonu herkesi şaşırttı! Sosyal medya onları konuşuyor
Toprağı kazdılar sonu herkesi şaşırttı! Sosyal medya onları konuşuyor
Bir ormanda toprağı kazmaya başlayan bir grup genç öyle bir şey yaptı ki görenleri şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada milyonlarca beğeni alan o anlar görenleri hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 09:56
Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 10:02
Toprağı kazdılar sonu herkesi şaşırttı! Sosyal medya onları konuşuyor
İşe toprağı kazmakla başlayan gençler işin sonunda herkesi şaşırttı.
Toprağı kazdılar sonu herkesi şaşırttı! Sosyal medya onları konuşuyor
Toprağı kazdılar sonu herkesi şaşırttı! Sosyal medya onları konuşuyor
Toprağı kazdılar sonu herkesi şaşırttı! Sosyal medya onları konuşuyor
Toprağı kazdılar sonu herkesi şaşırttı! Sosyal medya onları konuşuyor