Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...

Son zamanlarda milyonlarca insanın günlük aktiviteleri arasında YouTube videoları izlemek yer almaya başladı. İzlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor!