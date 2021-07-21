  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...

Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...

Son zamanlarda milyonlarca insanın günlük aktiviteleri arasında YouTube videoları izlemek yer almaya başladı. İzlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor!

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:09
Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...

Avustralyalı bir adam, toprağın altından devasa boyutta bir yengeç çıkardı. O anlar kameralara böyle yansıdı..

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş