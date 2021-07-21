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Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
Son zamanlarda milyonlarca insanın günlük aktiviteleri arasında YouTube videoları izlemek yer almaya başladı. İzlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor!
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:09
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Avustralyalı bir adam, toprağın altından devasa boyutta bir yengeç çıkardı. O anlar kameralara böyle yansıdı..