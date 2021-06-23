Toprak Can Adıgüzel 'Kalp Yarası'nın Yaman'ını anlattı

Ailedeki insanlar onu kendilerinden ayrı tutmamış ancak Yaman her zaman kendini onlardan ayrı hissederek var olmuş. Ferit ile birlikte kardeş gibi büyümüş, onu uğrunda canını verecek kadar sevmiş. Yaman'ın Hande'ye olan tutkusu ve Yaman Bey olma isteği etrafındaki herkesin ve her şeyin dengesini sonsuza dek değiştirecek" sözleriyle anlatıyor.