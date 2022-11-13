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Haberler Galeri Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı

Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran ve Tosun Paşa filmi hala severek izlenen filmler arasında yerini alıyor. Neredeyse her sahnesini ezbere bildiğimiz Tosun Paşa filmdeki paylaşılamayan Yeşil Vadi'nin son hali ise görenleri bir hayli şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:24 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:28
Tosun Paşa’daki Yeşil Vadi’nin son hali görenleri şaşırttı

Türk sinemasının çok sevilen ve pek çok başarılı ismi bünyesinde barındıran Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı.

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Tosun Paşa’daki Yeşil Vadi’nin son hali görenleri şaşırttı

Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.

Tosun Paşa’daki Yeşil Vadi’nin son hali görenleri şaşırttı

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

Tosun Paşa’daki Yeşil Vadi’nin son hali görenleri şaşırttı

Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

Tosun Paşa’daki Yeşil Vadi’nin son hali görenleri şaşırttı
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