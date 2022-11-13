HaberlerGaleriTosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı
Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı
Bir döneme damgasını vuran ve Tosun Paşa filmi hala severek izlenen filmler arasında yerini alıyor. Neredeyse her sahnesini ezbere bildiğimiz Tosun Paşa filmdeki paylaşılamayan Yeşil Vadi'nin son hali ise görenleri bir hayli şaşırttı.
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:24Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:28
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türk sinemasının çok sevilen ve pek çok başarılı ismi bünyesinde barındıran Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı.