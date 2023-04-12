Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

"3 EL ATEŞ ETTİ"

Kovalamacanın ardından sürücünün kaçmak için her şeyi yaptığını belirten görgü tanığı Bekir G., "Ben arabanın içinde oturuyordum. Beyaz renkli bir araba geldi. Arkasında ise polis arkadaş motosikletle geldi. Araç kaçmaya çalışan şahıs, kurulu pazar yerinin yolu kapattığını görünce kaçamadı. Kaçamayan şahıs, aracın yönünü sağa kırıp başka bir otomobilin tamponuna çarptı ve polis önünü çevirdi. Dur ihtarı yapan polisi dinlemeyerek, polisin üzerinden geçti. Ben kaçan aracın tekerine sık dedim ve polis çıkardığı silah ile 3 el ateş etti" dedi.