Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Plaka sahibine ulaşan ekipler, aracın magandaya kiralandığını belirlerken, ayağı dönen ve vücudunun çeşitli noktalarında kanama olan polis memuru ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapan çalışmaların ardından magandanın evininin adresini belirleyen ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'ne giderek ara sokakta aracı plakası sökük halde buldu. Araç incelenmek üzere karakola götürülürken, şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Hastanede ayakta tedavi gören memurun ise taburcu olduğu öğrenildi.