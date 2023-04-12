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Haberler Galeri Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kazaya karışıp olay yerinden kaçan trafik magandası, semt pazarının olduğu sokakta polise silah gösterdikten sonra aracıyla çarpıp kaçtı. Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:29
Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı
Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

Hasan A. kiraladığı 20 AGA 148 plakalı aracı ile kazaya karışarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeye giderek kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı. Motosikletli trafik polisi ihbar edilen aracı tespit ederek peşini düştü. Dur ihtarına uymayan Hasan A., girdiği sokakta semt pazarı olunca köşeye sıkıştı.

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Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı
Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

Bu esnada yanına gelen polis memuruna silahını gösteren maganda, gazladığı aracıyla polise çarpıp olay yerinden hızla kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan polis memuru, beylik tabancasıyla havaya ateş etti. Polis memurunun yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı
Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Plaka sahibine ulaşan ekipler, aracın magandaya kiralandığını belirlerken, ayağı dönen ve vücudunun çeşitli noktalarında kanama olan polis memuru ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapan çalışmaların ardından magandanın evininin adresini belirleyen ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'ne giderek ara sokakta aracı plakası sökük halde buldu. Araç incelenmek üzere karakola götürülürken, şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Hastanede ayakta tedavi gören memurun ise taburcu olduğu öğrenildi.

Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı
Trafikte terör estirdi! Köşeye sıkışan maganda polise çarparak kaçtı

"3 EL ATEŞ ETTİ"
Kovalamacanın ardından sürücünün kaçmak için her şeyi yaptığını belirten görgü tanığı Bekir G., "Ben arabanın içinde oturuyordum. Beyaz renkli bir araba geldi. Arkasında ise polis arkadaş motosikletle geldi. Araç kaçmaya çalışan şahıs, kurulu pazar yerinin yolu kapattığını görünce kaçamadı. Kaçamayan şahıs, aracın yönünü sağa kırıp başka bir otomobilin tamponuna çarptı ve polis önünü çevirdi. Dur ihtarı yapan polisi dinlemeyerek, polisin üzerinden geçti. Ben kaçan aracın tekerine sık dedim ve polis çıkardığı silah ile 3 el ateş etti" dedi.

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