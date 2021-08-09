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Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Erkan, ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:00
Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Üst Caddesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.

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Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Alaşehir yönünden İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi, Ali Erkan yönetimindeki 45 ZC 3246 plakalı motosiklete çarptı.

Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosiklet hurdaya dönerken, kazada ağır yaralanan Ali Erkan ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Ali Erkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
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