Troya Hazineleri, Hisarlık Tepe’nin kamulaştırılmasıyla kurtulmuş

Troya Örenyeri resmi kazıları, günümüzden 150 yıl önce başlamıştır. 1870'li yıllarda bu bölgede Troya'yı aramaya gelen Heinrich Schliemann, dönemin yasalarını ve bazı zayıf noktalarını kendi lehine kullanmak isteyerek, kazı çalışmalarına başlamıştır. 1870 yılında resmi olmayan kazıları, o dönemdeki bazı tarla sahiplerinin şikayeti nedeniyle durdurulmuş ve Troya Höyüğü'nün bir bölümü Saffet Paşa tarafından kamulaştırılmıştır. Böylelikle hem Troya eserlerinin pervasızca kaçırılması önlenmiş hem de Osmanlı Devleti'nin Troya'ya verdiği önem görülmüştür.