Troya’da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

Aslan, Troya mitolojisi ve hikayesinin en önemli objesinin Troya atı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında Troya atı çok tartışılan bir konu. Tabii Homeros'un İlyada Destanı, Troya Savaşı'nı anlatıyor ancak bu destanda Troya atıyla ilgili elimizde hiçbir veri yok. İkinci destan, yine 10 yıl süren savaşın bitiminden sonra Akhalı askerlerin 10 yıllık geri dönüş öyküsünü anlatıyor. İşte ikinci destan Odysseia'da Troya atıyla ilgili 3 ayrı bölümde Homeros bilgiler veriyor; Troya'nın Odysseus'un düşüncesi olan savaş hilesiyle fethedildiğini anlatıyor."