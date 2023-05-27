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Haberler Galeri Troya'da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

Troya'da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

Çanakkale'de ahşaptan inşa edilerek 49 yıl önce antik kentin girişine konulan, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki Troya atının eskiyen parçaları yenileriyle değiştiriliyor, yüzeyi parlatılıyor. Tahta atın restorasyonun ardından gelecek ay yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:46 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:50
Troya’da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

Çam kerestesi kullanılarak inşa edilen tahta atın içine giren ziyaretçiler, Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarında milattan önce 500'lü yıllardaki Troya Savaşı'nda geçen savaş hilesini daha iyi anlama imkanı buluyor. Tahta atın zamanla yıpranan ve eskiyen bölümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü ekiplerince yenilenmeye başlandı.

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Troya’da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

Eskiyen parçaları yenileriyle değiştirilen, yüzeyi parlatılan tahta atın, restorasyonun ardından gelecek ay yeniden ziyarete açılması planlanıyor. Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, Troya atının tüm dünya arkeolojisi için çok önemli bir simge olduğunu söyledi.

Troya’da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

Aslan, Troya mitolojisi ve hikayesinin en önemli objesinin Troya atı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında Troya atı çok tartışılan bir konu. Tabii Homeros'un İlyada Destanı, Troya Savaşı'nı anlatıyor ancak bu destanda Troya atıyla ilgili elimizde hiçbir veri yok. İkinci destan, yine 10 yıl süren savaşın bitiminden sonra Akhalı askerlerin 10 yıllık geri dönüş öyküsünü anlatıyor. İşte ikinci destan Odysseia'da Troya atıyla ilgili 3 ayrı bölümde Homeros bilgiler veriyor; Troya'nın Odysseus'un düşüncesi olan savaş hilesiyle fethedildiğini anlatıyor."

Troya’da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde 5 bin 500 yıllık geçmişe ev sahipliği yapan Troya Antik Kenti'ndeki tahta at, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yenileniyor. Homeros'un destanında İthaka Kralı Odysseus'un askerlerinin içine gizlenerek Troya'yı fethettiği belirtilen tahta atı simgelemesi amacıyla dönemin Çanakkale Müze Müdürü İlhan Akşit'in önerisiyle 1973 yılında yapımına başlanan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki yapı, 1974'te tamamlanıp ziyarete açıldı.

Troya’da hummalı çalışma! 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi yenileniyor

TROYA ATI OLAYI GERÇEKTEN YAŞANDI MI?

Bu savaş hilesinin Homeros'un anlatılarının merkezinde olduğunu dile getiren Aslan, 19'uncu yüzyıldan itibaren Troya atının var olup olmadığı konusunda pek çok teorinin ortaya atıldığını kaydetti. Geç Tunç Çağı denilen dönemdeki bir savaşta koçbaşı türü saldırı aletinin ata benzeyen bir savaş aletine dönüştürülmüş olabileceğini öne sürenler bulunduğunu aktaran Aslan, şöyle devam etti:

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