TSK'nın 'timsahları' hem karada hem denizde göreve hazır

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasından komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçenler ise Amfibi Hücum Timi kursuna alınıyor. Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya hak kazanıyor ve operasyonel faaliyetlere katılabiliyor.



Özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da zorlu eğitimlerden geçen Amfibi Hücum Timleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebildikleri için "timsah" olarak da isimlendiriliyor.



Güne sporla başlayıp, uzmanlık alanlarına göre güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen personel, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.